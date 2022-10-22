Ученые из Магнитогорска сделали экзоскелет для операторов в заводских цехах

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В Магнитогорске рассказали о новой разработке учёных МГТУ — промышленном экзоскелете, предназначенном для операторов в заводских цехах.

Как пишет паблик о новостях региона «Челябушка», X-Rise спроектировали с учётом физиологических особенностей — с поддержкой рук, защитой плеч и спины (во избежание травм и развития профессиональных заболеваний). Его отличают антистатичность, износо- и жаростойкость, безопасность, а в списке сфер применения значатся машиностроение, конвейеры, ремонт, сборки, склады, ЖКХ.

— Примечательно, что с продвижением пообещал помочь сам губернатор. Во время визита в университет Алексей Текслер анонсировал региональный заказ экзоскелетов с тиражированием по стране, — добавляют авторы канала. — Поскольку выпускают и продают их в России, потенциальные заказчики автоматически избавлены от проблем «двойного назначения» и санкционных сложностей.