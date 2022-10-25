Трек 12Limbs обогнал песню Дэвида Гетта и вошёл в топ-30 в клубном британском чарте

Фото: архив 12Limbs и UK Commercial Pop Club

В один из самых популярных британских чартов Music Week Club Chart попал ремикс на трек российской рок-группы 12limbs, заняв 32-место. Возглавлял чарт David Guetta с ремиксом хита 90-х Blue (DabuDi Dabu Dai). Рейтинг формируется на основе оценок ди-джеев, работающих на самых популярных клубных площадках UK.

21 октября Music Week Club Chart обновился, результаты изменились любопытнейшим для 12limbs образом. Ремикс на их трек Escort поднялся на 7 пунктов и вошёл в топ-30, встав на 26-ое место. А вот бывший № 1 резко опустился на 27-ое место, встав на пункт ниже ребят из Челябинска и Екатеринбурга.

David Guetta вряд ли расстроен, потому что теперь чарт возглавляет другой его трек – Living without you. А вот 12limbs воодушевлены такой динамикой.

— Попасть в топ-30 для нас было принципиально важно, так как именно эти результаты публикуются в Music week – отраслевом издании, которое мониторят все представители музыкальной индустрии. И это уже не просто очередная галочка в нашем профайле, этот чарт значительно повышает наши шансы стать более заметными и расширить аудиторию, — заметил основатель и лидер группы 12Limbs Вениамин Левит.

— Первое попадание в чарт для нас было полной неожиданностью. Это могло быть разовым достижением, поэтому мы ждали обновления рейтинга. Результаты этой недели говорят о том, что трек действительно вызвал интерес британской публики и зацепил клубную аудиторию, – говорит Павел Сироткин (ударные).

— Следующий рейтинг будет доступен 28 октября. Надеемся, что сможем порадовать наших земляков и всех российских ценителей рока очередной приятной новостью. Будем держать вас в курсе, – добавляет бэк-вокалист группы Артём Конник.

Трек Escort доступен для прослушивания на неподсанкционных платформах типа Apple Music и Spotify и на YouTube. Ремикс на трек выпустили музыканты Slim Tim.

О ГРУППЕ

12Limbs – российская рок-группа, созданная музыкантами из Челябинска и Екатеринбурга. Сегодня это единственная группа, снискавшая похвалу привередливых музыкальных критиков Соединённого Королевства. О них пишут ведущие музыкальные издания Великобритании, включая легендарный Classic Rock. Музыканты выпускают треки в жанре инди/поп/рок на английском языке.

Состав группы:

1. Вениамин Левит – лидер группы, вокал, бас, клавишные (Челябинск).

2. Павел Сироткин – ударные (Челябинск).

3. Артём Конник - гитара, бэк-вокал (Алапаевск, Свердловская область).

Название рок-группы переводится как «двенадцать конечностей», что отражает количество участников.

Менеджмент группы осуществляет британский лейбл Right Track Records, являющийся частью Universal Distribution. Группа базируется в Москве, выступает в клубах, на частных вечеринках и рок-фестивалях по всей стране.

Подробнее познакомиться с творчеством группы или пригласить коллектив к участию в мероприятиях можно с помощью официальных каналов: vk.com/12limbs и t.me/twelvelimbsband.