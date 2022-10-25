Южноуральск остался без холодной воды из-за аварии на насосной станции

Специалисты уже работают на месте аварии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 25 октября, город Южноуральск остался без холодной воды. Причина — замыкания кабеля, питающего насосную станцию водозабора. Ремонтные работы уже вовсю идут. На месте работают сотрудники лабораторий и южноуральского Водоканала и другие профильные специалисты.

Из-за аварии учащимся школы № 4 придется грызть гранит науки дистанционно. Как уточняют в администрации города, для начальной школы успели приготовить завтрак.

А вот родителям детсадовцев волноваться не стоит: дошкольные учреждения работают как обычно. До обеда туда организуют подвоз воды.

— Просим всех жителей Южноуральска отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, — отмечают на странице администрации города во ВКонтакте.

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Энергетики Троицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» также оказывают помощь по ремонту кабельной линии водозабора города Южноуральска.

— Сегодня энергетики Троицких электрических сетей филиала «Челябэнерго» проводят испытания и ремонт высоковольтного кабеля ЦРП-ОФС. После ликвидации технологического нарушения водоснабжение в Южноуральске будет восстановлено, — прокомментировали в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

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