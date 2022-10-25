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НовостиОбщество25 октября 2022 5:18

Коронавирус обнаружили у 205 жителей Челябинской области

Выздоровевших за сутки больше — 253
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Сейчас на лечении остаются 4 313 человек

Сейчас на лечении остаются 4 313 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 205 человек заболели коронавирусом в Челябинской области. Такие данные публикует Минздрав региона на утро вторника, 25 октября. При этом, за минувшие сутки выписали 253 человека. Сейчас на лечении остаются 4 313 человек.

За прошедшие сутки умерли три человека.

Всего с начала пандемии коронавируса в Челябинской области подтверждено 389 450 случаев. 375 771 — выздоровели и выписаны. Не удалось спасти 9 323 человека, сообщает сайт Коронавирус74.рф.

Тем временем, в Челябинской области начали вакцинировать от ковида с помощью спрея для носа. Что это за вакцина и кому она подойдет, — в нашем материале.

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