Минздрав закупит семь ФАПов для поселков и деревень Челябинской области

ФАПы появятся в 5 муниципалитетах. Фото: Минздрав Челябинской области

В семи поселках и деревнях Челябинской области построят фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Это Зингейка, Наваринка и Верхнекизильское (все — Агаповский район), Бускульский (Чесменский район), Камышевка (Аргаяшский район), Шумаки (Коркинский район) и Северные Печи (Миасс).

Министерство здравоохранения региона разместило аукцион на Госзакупках с начальной ценой в почти 50 млн рублей. Заявки принимают до 2 ноября.

В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены: ожидальная, санузел, тамбур, кабинет приема, процедурная-прививочная, раздевалка персонала, материальная и санитарная комнаты. Высота помещения должна быть не менее 2,6 м. до отделки потолка.

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