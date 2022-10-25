«Соцгород» продолжает танцевальный сезон

Фото: Соцгород

Эта добрая традиция зародилась давно и не случайно, ведь именно во дворце культуры строителей – так называется Центральный клуб — в советское время проводили танцы, крутили кино. Здесь люди знакомились, влюблялись, заводили семьи.

Гости танцплощадки с ностальгией вспоминают свою молодость, благодарят общественников за предоставленную возможность окунуться в светлое прошлое, закружиться под ритмы вальса. Председатель совета ветеранов Металлургического района Лариса Мущинкина говорит, что среди активистов совета немало любителей танцев:

— Такие встречи необходимы людям, особенно пожилым и одиноким. «Соцгород» умеет создать добрую и теплую атмосферу, организовать хорошую программу, порадовать наших ветеранов, - говорит Лариса Георгиевна.

Фото: Соцгород

Посетить танцы могут все желающие. Живая музыка, лучшие мелодии советских лет, современные ритмы, общение, знакомства и даже мимолетные романы – такие возможности дает танцплощадка, которая работает круглый год.

Следующая программа запланирована на 10 ноября с 15 до 17 часов. Ждем любителей танцев в Центральном клубе по адресу: шоссе Металлургов, 70б. Телефон для связи: 8 952 502-19-52 (Олеся Пашанина).