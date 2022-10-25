Стартовала продажа билетов на Фонбет неделю звезд хоккея 2022

24 октября на сайте allstarweek.com стартует предварительная продажа билетов на все мероприятия звездного уикэнда для держателей карт МИР. Вы можете купить билеты сразу на кубок вызова МХЛ (3 декабря), матч звезд ЖХЛ (4 декабря), мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ 2022 (10 и 11 декабря).

Предварительная продажа билетов пройдёт до 14:00 (мск) 28 октября 2022 года, а после билеты будут доступны всем желающим.

В главном хоккейном шоу сезона по традиции примут участие лучшие игроки трёх лиг. Уже известны первые игроки команд дивизионов Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова, которые сыграют в звёздном мини-турнире и примут участие в Мастер-шоу. В Челябинске зрители увидят Никиту Нестерова, Максима Шалунова, Антона Бурдасова, Александра Радулова, Сергея Толчинского и других игроков КХЛ.

СПРАВКА

Все билеты, ранее приобретенные на Фонбет неделю звезд хоккея в Челябинске, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года, будут действительны для посещения звездного уикенда в сезоне 2022/2023. Для посещения мероприятия, которое состоится с 3 по 11 декабря 2022 года, покупателю не потребуется совершать каких-либо действий, связанных с обменом на билеты с актуальной датой проведения мероприятия. Билеты на мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ 2022, приобретенные на 15 января, действуют на 10 декабря. Билеты на 16 января действительны на 11 декабря.