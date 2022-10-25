В Челябинске интернет-провайдера накажут за навязчивую рекламу

Представитель провайдера по телефону предлагал подключить интернет и телевидение Фото: Евгения ГУСЕВА

Прозвон потенциальных абонентов с предложением подключить интернет и телевидение обернулся для «Ростелекома» разбирательством с УФАС. Дело в том, что человек не давал добро на такие звонки.

— У провайдера отсутствовало согласие гражданина на получение им рекламной информации от компании, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области. — Специалист компании в ходе телефонного звонка сообщил, что осуществил случайный набор телефонного номера.

«Ростелекому» предписали прекратить навязчивые звонки. Кроме того, провайдер будет привлечен к административной ответственности.

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