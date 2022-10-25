В Челябинской области с помощью господдержки появилось швейное производство

Фото: "Мой бизнес"

ООО ТД «Полимер» открыл швейный цех в п. Роза Коркинского района. За 2 месяца удалось запустить производство и сейчас предприятие вошло в число тех, кто подключился к пошиву спальных мешков для оборонных нужд. Выбрать нишу для дальнейшего развития и подготовить предприятие к запуску удалось при содействии центра «Мой бизнес» и регионального минэкономразвития.

ООО ТД «Полимер» – предприятие по переработке пластика в Коркинском районе Челябинской области. Летом этого года руководство компании посетило круглый стол о мерах государственной поддержки, где в ходе обсуждения была поддержана идея организации текстильного производства – одного из наиболее актуальных направлений в настоящее время. Олеся Еловскова – учредитель ООО ТД «Полимер» – вместе с мужем арендовала соседнее производство по изготовлению респираторов и организовала дочернюю компанию ООО «РозаПорт». Сейчас здесь параллельно с ремонтом помещений уже запущен пошивочный цех. На первых этапах большую поддержку оказали специалисты центра «Мой бизнес», которые подключили профильных экспертов.

«Мы на своем примере увидели, какие возможности дает господдержка. У нас большие планы относительно развития производства, и теперь мы знаем, куда можно обратиться за консультацией. Во многом проект реализован благодаря настрою каждого нашего сотрудника. Мы уже взяли первые заказы в рамках контрактного производства, теперь требуется дополнительное финансирование на закуп оборудования для расширения ассортимента», – прокомментировала Олеся Еловскова.

В ходе предварительной работы специалисты института развития помогли определить стратегию развития и концепцию производства, познакомили с крупными компаниями легкой промышленности региона для обмена опытом, а также с другими возможностями господдержки. Так, 15 швей, которые сейчас работают в цехе, получили специальность в рамках программы поддержки от центра занятости населения. Сейчас на завершающей стадии находится процесс оформления льготного микрозайма от центра «Мой бизнес».

Фото: "Мой бизнес"

«Можно сказать, что компания делает первые шаги, но уже виден колоссальный результат. С новым оборудованием предприятие сможет увеличить объемы производства и вывести на рынок широкую линейку товара. Стоит отметить, что у небольшой потенциал, особенно в нынешних экономических условиях. Мы будем продолжать оказывать содействие и, думаю, совместными усилиями выведем проект на новый уровень», – прокомментировала Ирина Пронина, директор департамента привлечения центра «Мой бизнес».

Отдельно стоит отметить, что по итогам инвестиционной комиссии, проект ООО ТД «Полимер» по развитию швейной фабрики был принят на сопровождение центром «Мой бизнес». Сейчас специалисты инвестиционного направления знакомятся с имеющимся перерабатывающим производством и решают вопросы в рамках реализации инвестпроекта, в частности, по выкупу соседних помещений для увеличения производственной площади.

«Для региона такой проект – большой плюс. Помимо расширения производства легкой промышленности, это еще и социальный эффект, новые рабочие места. Сейчас первоочередная задача – создать условия для дальнейшего развития компании. В ходе рабочей встречи мы определили, какие есть сложности и сейчас подключаем специалистов. Проект перспективный, сами предприниматели заинтересованы и вкладывают много сил, поэтому, думаю, что реализовать его удастся в короткие сроки», – прокомментировал Артем Сагдаков, руководитель направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Узнать о возможностях Челябинской области для инвесторов можно на Инвестиционном портале региона.

С информацией о мерах поддержки центра «Мой бизнес» можно ознакомиться на сайте института развития или задать свои вопросы по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:

- г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

- г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

- г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж),

- г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж),

- г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13,

- г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж).

На правах рекламы, ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС», LjN8KH7qB.