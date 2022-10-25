Качели и площадка для собак: смотрим, как обновили парк Калининского района в Челябинске

Фото: администрация Челябинска

Пешеходные тропинки, скамейки, качели, необычные игровые формы для детей, — так сейчас выглядит парк Калининского района рядом с набережной реки Миасс. Есть даже площадка для выгула и тренировки собак. Администрация Челябинска поделилась фотографиями после окончания первого этапа благоустройства.

— По задумке авторов проекта полностью сохранена первоначальная структура парка, но переосмыслено наполнение, — рассказали в мэрии.

На следующий год запланировано озеленение и установка дополнительного освещения на аллеях. В центре парка появятся искусственные холмы, новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха и сцена.

Отметим, что за благоустройство парка Калининского района проголосовали жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территорию на пересечении Университетской набережной и Чайковского не обновляли с тех пор, как построили — с 2003 года.

Также в границы благоустройства вошла прогулочная зона вдоль улицы Чайковского. Она связала прилегающие улицы с обновляемым местом отдыха.

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