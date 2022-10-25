Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в билайн

Инфографика: билайн
Билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.
В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна.
Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.
Его главные преимущества:
- AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц,
- батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт,
- основной фотомодуль на 50 МП,
- дизайн с матовой задней крышкой,
- чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм),
- два динамика,
- NFC, ИК-порт, слот для microSD.
Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.
Подробные условия акции можно узнать по ссылке.
Реклама. beeline.ru, LjN8KcGHF.