Челябинские селекционеры отметили юбилеи селекционной работы

Фото: минсельхоз Челябинской области

«Представьте себе цветок. Есть завязь — материнская основа, с пестиком, есть опылители — тычинки, это мужская часть, то есть гинецей и андроцей. Когда переопыляются — получается завязь, будущее зерно. Что такое селекция? Когда при скрещивании берём материнскую основу, мы убираем у неё свои тычинки, и опыляем чужими опылителями: берётся пыльца с другого сорта. Это делается летом, в поле, когда идёт цветение. Обычно из одной комбинации, которую мы планируем, получается 10-15 колосьев. Из них пять, десять, двадцать зёрен завяжется. И когда получается гибридное зерно, оно высевается в питомник, отдельной маленькой деляночкой», — увлечённо рассказывает Юрий Прядун, заведующий лабораторией селекции ячменя Челябинского НИИ сельского хозяйства.

В этих кратких пояснениях южноуральского учёного умещается 15-летний цикл селекционного процесса — от гибрида до передачи на сортоиспытание. Перед началом гибридизации — скрещивания разных сортов одной культуры, например, ячменя или пшеницы, создаётся модель сорта, в которой описываются будущие свойства гибрида. Потом под эту модель подбираются родительские пары, далее — гибридизация, отбор гибридной популяции в нескольких поколениях — до шестого поколения, когда желаемые свойства закрепляются в растении.

В Челябинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, что в посёлке Тимирязевский, селекцией ярового ячменя занимаются 45 лет, селекцией яровой пшеницы — 85 лет. Эти юбилейные даты в институте отметили на днях торжественным собранием, на котором были подведены итоги многолетней деятельности и награждены сотрудники учреждения.

Фото: минсельхоз Челябинской области

От имени Министерства сельского хозяйства Челябинской области сотрудников Челябинского НИИСХ поздравил с праздником исполняющий обязанности первого заместителя министра Евгений Литвинов.

— Результаты вашего труда за все эти годы мы чувствуем сегодня — в виде урожайности, устойчивости наших южноуральских сортов. Сегодня институт работает с 59 хозяйствами по линии испытания сортов. От 30 до 50 процентов посевов в хозяйствах Челябинской области производятся сортами, выведенными в вашем институте. Только за последние 10 лет было создано 7 новых сортов пшеницы и 5 новых сортов ячменя, на государственном испытании находятся 19 сортов. 85 лет селекции яровой пшеницы и 45 лет селекции ярового ячменя — это целые плеяды учёных, это судьбы людей, это колоссальный человеческий труд. И это дорогого стоит, — сказал Евгений Литвинов.

Исполняющий обязанности директора института Анатолий Агеев отметил, что праздник, к которому в институте готовились в последнее время, это подтверждение упорного труда — и в целом института, и лабораторий, которые сегодня отмечают юбилейные даты.

— Селекция, генетика, семеноводство, семеноведение — эти категории сегодня здесь доминируют. Честь и хвала труженикам этих творческих научных коллективов — лаборатории селекции яровой пшеницы и лаборатории селекции ярового ячменя! — говорит Анатолий Агеев. — Селекция, дорогие мои коллеги — это та курочка, которая несёт золотые яйца. Потому что те сорта, которые создаются в стенах нашего института, которые распространяются в Уральском, Западно-Сибирском, Средне-Волжском и других регионах, дают уверенность в нашей прочной продовольственной безопасности. Это основные сельскохозяйственные культуры, они адаптированы к условиям наших регионов. Сегодня мы выполнили государственное задание 2022 года по научному обеспечению и производству. Институт в этом году собрал урожай вдвое больше прошлогоднего — 1350 тонн — на полях в Чебаркульском муниципальном районе и на полях опытного хозяйства «Троицкое» в Троицком районе. Из этого урожая будет произведено больше 800 тонн семян. Этого достаточно, чтобы обеспечить сортообновление и сортосмену в сельхозпредприятиях Челябинской области на площади 55 тысяч гектаров.

За годы работы в институте создано более 30 сортов зерновых и зернобобовых культур, причём за последнее десятилетие — 10 сортов, в числе которых сорта пшеницы «челяба юбилейная», «челяба степная», «челяба 75», «челяба ранняя», «уральская кукушка», «силач», «одинцовская». С 2021 года проходит государственное испытание новый сорт «челябинка». С 2023 года начнётся государственное сортоиспытание ещё двух новых сортов: «загадка» и «памяти тюнина». Лабораторией селекции яровой пшеницы руководит кандидат биологических наук Игорь Юрьевич Кушниренко.

Селекция ярового ячменя в институте ведется под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, члена национального союза селекционеров и семеноводов России Юрия Петровича Прядуна, который, по свидетельству коллег, является настоящим генератором новых идей и направлений в научно-исследовательских разработках, ведет активную работу по их внедрению в производство. Наиболее известный сорт ячменя, разработанный в институте, — это пивоваренный «челябинский 99». В последние годы были созданы такие сорта как «нургуш», «орда», которые включены в реестр селекционных достижений.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Особенностью научной деятельности лаборатории селекции ярового ячменя является проведение экологического сортоиспытания не только ячменя, но и других сельскохозяйственных культур в разных районах области. В настоящее время успешно проходят испытания сорта твердой пшеницы, овса и гороха.

Научная деятельность Челябинского НИИСХ связана с именами талантливых учёных — Валентины Величкиной, Владимира Рюба, Владимира Тюнина. Дальнейшее развитие и совершенствование селекции пшеницы в институте связаны с расширением популяционных и генетических исследований. Коллектив селекционеров сотрудничает с ведущими научными учреждениями страны и ближнего зарубежья. Заложенные селекционные направления и научные традиции сейчас успешно продолжают Екатерина Шрейдер, Игорь Кушниренко, Надежда Бондаренко.

С юбилейными датами сотрудников института на торжественном собрании поздравили партнёры: руководитель челябинского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Ксения Ванина, представители компании «Фосагро», ООО «Чебаркульская птица», КФХ «Берёзка».

В культурной части программы торжественного собрания перед сотрудниками выступил образцовый танцевальный коллектив «Созвездие» тимирязевского Дома культуры «Радуга».