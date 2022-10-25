По демидовским и бажовским местам: челябинские города присоединятся к турмаршрутам Свердловской области

В этом году после реконструкции в Кыштыме запустили старинный фонтан Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Два города Челябинской области — Кыштым и Верхний Уфалей — присоединятся к туристическим маршрутам Свердловской области. Речь идет об экскурсиях по демидовским и бажовским местам.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», с таким предложением выступил вице-губернатор Свердловской области Александр Богашов на туристический форум «Большой Урал».

В Кыштыме сохранились демидовские предприятия (Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский заводы) и усадьба Демидовых, называемая в народе Белыми домом. Кстати, недавно там началась долгожданная реконструкция.

Маршрут по бажовским местам объединит два пограничных города: Верхний Уфалей Челябинской области и Полевской в Свердловской области.

Ранее объединение двух регионов туристическими маршрутами анонсировал директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников:

— В этом году было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве со Свердловской, Курганской и Тюменской областями. И там поднимали вопрос о создании межрегионального национального маршрута. Мы со своей стороны протянем нитку по северу Челябинской области и соединим национальный маршрут Свердловской области и наш. Так можно будет в два раза продлить пребывание путешественника.

Кстати, в Кыштыме есть туристический маршрут «Старый новый завод». Туристы увидят старинный фонтан (и узнают почему он синий), плотину, которая на два года старше города, и темницу где «кыштымский зверь» Григорий Зотов пытал строптивых рабочих. Подробности, — в нашем репортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.