Редкое явление челябинцы наблюдали в середине дня. Фото: кадр с видео

Днем 25 октября над Челябинском взошла луна. Это произошло из-за солнечного затмения. Многие горожане наблюдали за редким явлением из своих окон и успели заснять все на видеокамеру.

Следует отметить, что солнечное затмение в этот день было неполным. Луна закрыла диск на 78%. Но этого было достаточно для того, чтобы небо окрасилось в багровый цвет.

Кстати при наблюдении затмения, солнцезащитные очки не подойдут. Можно использовать магнитную пленку из старой дискеты, рентгенограмму, засвеченную фотопленку или компакт-диск без краски. В магазинах, где продаются телескопы, есть специальные фильтры.

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