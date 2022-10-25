В Челябинской области ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

Сильнее всего погода испортится 26 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Челябинской области станет еще пасмурнее в ближайшие дни. В регионе ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Ночью в среду, 26 октября, температура воздуха в регионе составит 0, -5 °C (при прояснении -8 °C), днем столбик термометра поднимется до -2, +3 °C. На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег с дождем. Также на дорогах ожидается образование гололеда.

Получше погода станет в четверг, 27 октября. На протяжении всех суток будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха оставит -1, -6 °C, днем — 0, +5 °C.

В пятницу, 28 октября, осадки тоже не ожидаются. Ночью температура воздуха составит -2, -7 °C, днем столбик термометра поднимется до 0, +5 °C. На протяжении всех суток – переменная облачность.

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