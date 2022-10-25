Полицейские накрыли сеть нелегальных автозаправок в Челябинске

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске незаконно работала сеть автозаправок. Ее обнаружили полицейские в ходе рейда. Было установлено, что владельцы АЗС осуществляли свою деятельность без лицензии.

— Нелегальные заправки располагались в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах областного центра. Нарушения были выявлены в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «ТЭК», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские изъяли на автозаправках все оборудование и топливо. На нарушителей было составлено пять протоколов за самовольное занятие земельного участка и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

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