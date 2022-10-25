В закрытом городе Челябинской области раскрыли 2 угона автомобиля

За оба угона ответственен один и тот же человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Озерска раскрыли дело об угоне двух автомобилей. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, за воровством машин стоял один и тот же человек.

— В ночное время в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что с возле жилых домов был угнан принадлежащий ему автомобиль «Нива», — объяснили в ведомстве.

По горячим следам удалось найти подозреваемого. Он был пьян, а водительских прав у него не было. При этом владелец автомобиля спугнул злоумышленника, из-за чего он бросил машину и сбежал.

Кроме того, по опечаткам подозреваемого стало известно о том, что он ранее пытался украсть другой отечественный автомобиль со схожей парковки, но тогда он не смог завести двигатель.

Ранее в Челябинске в ходе рейда обнаружили незаконно работающую сеть автозаправок. Было установлено, что владельцы АЗС осуществляли свою деятельность без лицензии.

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