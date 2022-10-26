Зампред правительства ДНР поблагодарил южноуральцев за помощь в восстановлении городов

Челябинцы активно помогают с восстановлением региона Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев поблагодарил жителей Челябинской области за помощь в восстановлении инфраструктуры ДНР. Свое обращение политик передал в Союз журналистов.

— Жители Донбасса передают жителям Челябинской области огромную благодарность за помощь в восстановлении нашего региона и склоняют головы в память о тех ваших земляках, что полегли на поле боя за нашу Республику! Только так, только вместе мы восстановим Донбасс и укрепим Россию, — говорит Солнцев.

По мнению Солнцева, такой отдачи как у Челябинской области нет ни у какого другого России. Сейчас челябинцы помогают не только восстанавливать разрушенное жилье и строить новое, но также помогают в лечении местных жителей и заботятся о ветеранах ДНР.

Ранее в Мелитополе Запорожской области возле здания телекомпании «ЗаТВ» взорвали автомобиль. Там сейчас трудится Егор Поберей, работавший до этого в «Комсомольской правде-Челябинск».

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