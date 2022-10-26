Детсады будут работать после аварии: в Южноуральске возобновили прерванное на день водоснабжение

Холодной воды не было в городе в течение дня Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Южноуральске возобновили водоснабжение, ранее остановленное из-за аварии на насосной подстанции. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, поздним вечером 25 октября рабочим ООО «Южноуральский водоканал» удалось подать воду в трубы, начали постепенно поднимать ее давление. В администрации уточнили, что 26 октября все детские сады Южноуральска и школа №4 будут принимать детей в обычном режиме.

Как уточнили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры, воду пока что подают по резервной линии, а вышедшую из строя основную продолжают ремонтировать.

— Для решения ситуации привлечены специалисты МРСК Урала, а также сотрудники южноуральской ГРЭС. Задействована спецтехника,— заявили в министерстве.

Напомним, холодное водоснабжение в Южноуральске пропало утром 25 октября, из-за замыкания кабеля на насосной станции водозабора. Школьников отправили на дистанционное обучение, а в детские сады пришлось срочно организовывать подвоз воды.

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