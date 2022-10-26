ЦКС презентовал юным экологам онлайн-карту вывоза мусора

Фото: ЦКС

25 октября в Челябинске состоялся Первый межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Его участниками стали дети, которые посещают кружки экологической направленности из разных уголков региона. В онлайн формате к столице Южного Урала также присоединились юные экологи из Вологды, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Томска.

Фото: ЦКС

Мероприятие включило в себя несколько дискуссионных площадок. Дети также получили возможность принять участие в многочисленных мастер-классах, на которых можно было «превратить» старые ненужные вещи в новые полезные предметы.

В рамках выставочной экспозиции, которую посетил губернатор Челябинской области, Центр коммунального сервиса презентовал интерактивный ресурс – карту вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Это новый сервис, разработанный специалистами ЦКС, он позволяет с помощью системы фильтров найти ближайшую к дому контейнерную площадку, на которой установлен специальный бак для сбора вторичного сырья (пластиковых бутылок из-под напитков и бытовой химии).

Фото: ЦКС

Глава региона Алексей Текслер поинтересовался идеей проекта «Карта вывоза», генеральный директор ООО «ЦКС» Захид Камилов рассказал, что реализованный функционал уже сейчас позволяет узнавать график вывоза ТКО на любой контейнерной площадке. Также благодаря карте можно узнать какое количество контейнеров установлено по тому или иному адресу, а также какой вид отходов в них предлагается складировать (вторичное сырье или смешанный мусор). Система фильтров позволяет отображать на экране контейнеры по какому-либо признаку, что удобно для людей, которые занимаются раздельным сбором отходов. В перспективе появится специальное приложение для смартфонов, которое будет дублировать функционал онлайн-ресурса.

Отметим, что в текущем году ЦКС установил на контейнерных площадках Челябинска и ближайших пригородов более 400 красных баков для сбора пластиковой тары. Ежемесячный объем сбора вторичного сырья достигает 10 тонн. Собранное вторсырье гарантированно направляется на переработку. В планах регионального оператора расширять географию проекта.

Фото: ЦКС

В рамках выставки также был презентован мультипликационный фильм, который в ярком для подростков формате рассказал о том, что каждый может стать супергероем, ведь для того, чтобы спасти планету от загрязнения достаточно сделать три простых шага:

Фото: ЦКС

Шаг 1. Начать дома отдельно собирать пластик

Шаг 2. Воспользоваться интерактивным ресурсом ЦКС «Карта вывоза» (найти на карте ближайшую к дому контейнерную площадку с баком под пластик).

Шаг 3. Складировать собранный отдельно пластик в специальный бак.

Фото: ЦКС

Отметим, что любой из посетителей стенда ЦКС мог предстать в образе супергероя в буквальном смысле. Это можно было сделать в фотозоне. При этом все желающие могли получить на память фотографию, для этого предлагалось размещать сделанные на стенде снимки в социальной сети ВКонтакте с хештегами #ЦКС #Экология74 #СортируйСпасайПланету. Помеченные такими подписями фото автоматически направлялись на принтер.

На памятную фотографию также наносилась символика мероприятия и полезная ссылка на интерактивную карту вывоза ТКО. Такие снимки вполне можно разместить на холодильнике на память о форуме, при этом к карте «Вывоз мусора» можно обратиться в любой необходимый момент, отсканировав камерой мобильного устройства QR-код. Из желающих получить полезный фото-подарок на площадке форума без преувеличения выстроилась очередь.

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