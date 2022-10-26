Здоровье дороже? За абонемент в тренажерный зал челябинцы платят до 143 тысяч рублей

Тренировка в зале - недешевое удовольствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Годовой абонемент на спортивные тренировки обойдется жителю Челябинска в сумму от 5 тыс. рублей до 142,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Там проанализировали расценки более чем 140 городских тренажерных залов.

— Прайс зависит от времени посещения, а также от возможности приостановки абонемента и ее продолжительности, — уточнили в КСП.

Аналитики отмечают, что для более упорных клиентов цены в «тренажерках» ниже, краткосрочные абонементы — самые дорогие. Так, месячный пропуск в зал стоит от 1 тыс. до 18 тыс. рублей. За полгода занятий челябинцу требуется заплатить от 3 тыс. до 76,5 тыс. рублей.

Но это еще не все расходы. Чтобы начать тренировки без вреда для здоровья необходима консультация профессионального тренера. А она оплачивается отдельно. За одну тренировку консультанту придется заплатить от 600 до 1,5 тыс. рублей.

Челябинцы, которые только хотят попробовать свои силы на тренажерах, могут оплатить одноразовое посещение спортзала. Отдать за это придется от 110 до 2 тыс. рублей. А за одно посещение группового занятия в тренажерных залах города просят от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Некоторые «тренажерки» позволяют экономить студентам-очникам, семейным парам и пенсионерам. Таким любителям спорта предоставляют скидки до 50%. Есть и другие льготы, так что аналитики советуют горожанам не стесняться и спрашивать о скидках в выбранных спортивных залах.

Ранее в Челябинской области выяснили, сколько стоит посещение бассейна.

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