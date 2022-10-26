В Челябинской области пять человек за день умерли от Covid-19

Больше 4 тыс. южноуральцев болеют коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 203 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. При этом среди новых заболевших 9 школьников, а днем ранее Civid-19 диагностировали у 8 учеников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 26 октября, лечиться от коронавируса продолжают 4 052 жителя Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли 5 человек.

Уже 389 653 официально подтвержденных случая коронавируса насчитали в регионе за все время с начала пандемии.

Напомним, на этой неделе в Челябинской области начали делать прививки от коронавируса не с помощью шприца, а с помощью спрея для носа.

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