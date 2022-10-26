Две девушки пострадали в ДТП, устроенном пьяными водителями в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области случилось ДТП с переворотом, пострадали двое подростков. Водители обеих столкнувшихся машин пили спиртное перед тем, как сесть за руль.

Авария произошла ночью 26 октября на дороге Фроловка-Ханжино. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в Chery, за рулем которого сидел 21-летний мужчина.

Обе машины после удара вылетели за пределы дороги, иномарка опрокинулась. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, в ДТП пострадали две пассажирки Chery – девушки 17 и 15 лет. Обеих с места происшествия увезли в больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что оба попавших в аварию водителя были пьяны.

— У водителя ВАЗ прибор показал содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 1,029 мг/л, у водителя Chery 0,504 мг/л, при минимально допустимом 0,16 мг/л, — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении обоих мужчин возбудили административные дела о вождении в состоянии опьянения. Любителям алкоголя грозят лишение водительских прав и штрафы до 30 тыс. рублей.

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