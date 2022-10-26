На радость рукодельницам: самозанятый из Челябинска разработал альтернативу импортным изделиям для вязания

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Самозанятый Сергей Крылов уже 3 года создаёт изделия для вязания из дерева. За это время он смог не только разработать альтернативу импортной продукции, но и спроектировал собственные конструкции. В развитии бизнеса самозанятому помог центр «Мой бизнес».

В 2020 году Сергей уволился: понял, что больше не хочет работать в найме. Куда двигаться дальше, мужчине подсказала жена: она показала ему приспособление для вязания и попросила сделать такое же. Попробовал, получилось. Так и зародилась идея производить изделия для пряжи из дерева. Продукция получила большой отклик: рукодельницы ждали свой заказ по 2 месяца.

В связи с большим количеством заказом Сергею понадобились дополнительные финансовые средства на покупку станка. Самозанятый обратился в центр «Мой бизнес» и получил микрозайм по льготным условиям.

«Очень дешёвые деньги. Мои друзья даже не верят, что такое возможно. Кроме этого, у программ центра «Мой бизнес» минимум ограничений и бюрократии, а специалисты действительно заинтересованы в успешности сделки», – прокомментировал Сергей Крылов, самозанятый.

Сейчас конкуренция на этом рынке выросла, Сергей планирует расширять ассортимент.

Недавно центр «Мой бизнес» изменил условия микрофинансирования для самозанятых на ещё более выгодные. В настоящий момент ставка по займу составляет от 3,75% до 7,5% в зависимости от наличия/отсутствия залога, максимальная сумма по договору – 500 тыс. рублей, для ИП на НПД – 1,5 млн рублей. Получить микрозаем на таких выгодных условиях можно будет до конца этого года.

«Одной из главных задач центра «Мой бизнес» - сделать государственную поддержку доступнее и эффективнее. Когда у нас появилась возможность изменить условия на более выгодные, сделать деньги ещё более дешёвыми для самозанятых, мы, конечно, ею воспользовались. Поэтому мы ждём заявки от предприимчивых самозанятых Челябинской области, которые умеют ловить момент и выгоды для своего бизнеса. Стоит отметить, что бюджет по программе ограничен», – прокомментировала Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес».

В центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить такую же поддержку, как и предприниматели Челябинской области: финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и др.

На правах рекламы, ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС», LjN8KEmgu.