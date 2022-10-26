«Скоро люди побегут как тараканы»: жителей домов на Доватора одолевают насекомые. Видео

Еле шевелятся от отравы – челябинцы жалуются на нашествие тараканов Фото: «Черное&Белое Челябинск»

Десятки еле живых тараканов на подоконнике запечатлел отравленных насекомых житель второго этажа на Доватора, 17. На видео в соцсети мужчина поясняет, откуда растут тараканьи усы – по его словам, всему виной магазин и пекарня-кондитерская на первом этаже:

– А вот что от них бежит. Вызывали санэпидстанцию. Приезжали – ничего не нашли. Вот мы показываем, что на самом деле. Приятного аппетита.

В кулинар-маркете журналиста КП-Челябинск заверили, что причина – не в них.

– Тараканов у нас нет. Мы регулярно проводим санитарные обработки и дезинфекцию. Примерно раз в месяц.

В комментариях под видео добавили, что в этом доме есть еще и клопы. «Скоро из этого дома, люди побегут, как тараканы», – иронизирует Любовь.

Под постом отметилась управляющая компания «МЖКО», которая обслуживает дом:

– Дезинфекция мест общего пользования производится согласно графику и по заявкам от жителей.

Судя по видео, травят насекомых жители самим – на картонках насыпана оранжевая отрава, вокруг доживают свой век тараканы. Та же картина и в соседнем доме на Доватора, 21, добавляют в комментариях.

К слову, оба здания 50-х годов постройки. В городской администрации для решения проблемы челябинцам советуют обращаться в УК с просьбой провести дезинфекцию.

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