В течение 8 часов нельзя будет купить билет на «Ласточку». Фото: ЮУЖД
Из-за проведения технических работ железнодорожники приостановят продажу билетов на пригородные проезда. Но не на все и всего на одну ночь.
Приобрести билеты нельзя будет с 22:00 26 октября до 06:00 27 октября (время местное), причем не только на сайте и мобильном приложении, но и в кассе вокзала.
— Ограничение коснется только билетов с указанием мест. В Челябинской области это электропоезд «Ласточка», — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Билеты на обычные электрички, где нет выбора мест, будут продаваться как обычно.
КСТАТИ
С 11 ноября из Челябинска запускают поезд «Орлан» до Екатеринбурга. Продажа билетов начнется 1 ноября. Стоимость проезда и расписание, — в нашем материале.
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