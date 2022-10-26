В течение 8 часов нельзя будет купить билет на «Ласточку». Фото: ЮУЖД

Из-за проведения технических работ железнодорожники приостановят продажу билетов на пригородные проезда. Но не на все и всего на одну ночь.

Приобрести билеты нельзя будет с 22:00 26 октября до 06:00 27 октября (время местное), причем не только на сайте и мобильном приложении, но и в кассе вокзала.

— Ограничение коснется только билетов с указанием мест. В Челябинской области это электропоезд «Ласточка», — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Билеты на обычные электрички, где нет выбора мест, будут продаваться как обычно.

КСТАТИ

С 11 ноября из Челябинска запускают поезд «Орлан» до Екатеринбурга. Продажа билетов начнется 1 ноября. Стоимость проезда и расписание, — в нашем материале.

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