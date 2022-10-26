«Получал воздушные поцелуи через домофон»: в Челябинске выбрали победителей необычного конкурса

Фото: "Интерсвязь"

Уральская IT-компания «Интерсвязь» наградила победителей конкурса #умныйдомофонпомогает на самую интересную историю, связанную с устройством. За телевизор, робот-пылесос и пять лет бесплатного интернета боролись свыше 10 000 человек со всего Южного Урала. Ценные призы получили три челябинца. Двух чемпионов определили случайным образом, одного — народным голосованием на официальных страницах компании в социальных сетях.

Инновационной технологией южноуральцы пользуются уже четыре года. За это время ноу-хау позволило раскрыть десятки правонарушений и запечатлеть множество позитивных историй. «Умный домофон» помог челябинским студентам снять музыкальный клип, местным бабушкам отстоять скамейку у подъезда, а одному из победителей проекта Интерсвязи, сделать незабываемый романтический подарок своей возлюбленной.

«Каждый раз, когда моя вторая половинка выходила из дома раньше меня, она посылала воздушный поцелуй прямо в камеру домофона, а иногда танцевала или кривлялась. Я смотрел, делал скриншот и посылал ей. Так появилась небольшая традиция. Прошло полгода, близился переезд, и я задумал собрать воедино все наши «романтические домофоны» в один знаковый для нас подарок и сделал из снимков коллаж с фотографиями», — рассказывает Алексей Тутаев.

Его историю выбрали лучшей в открытом голосовании среди подписчиков компании «Интерсвязь». Мужчине подарили 5 лет бесплатного интернета. Признается, подарок как постоянного клиента Интерсвязи его очень обрадовал.

Две другие истории, которые удостоились наград, выбрали случайным образом. Обладателем робота-пылесоса стала Елена Шадрина.

«Умный домофон» буквально спас ей жизнь. «Как-то возвращалась поздно с работы и увидела, что недалеко от подъезда стояла большая толпа мужчин. Я, нащупав ключ домофона в кармане, боковым зрением заметила, что эти мужчины движутся в мою сторону. Стало очень страшно, но, когда я приложила ключ, приятный женский голос сказал: «Я так рада тебя видеть». Мужчины испугались и ушли. А я в ответ домофону сказала: «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть!». Так мы начали дружить с “умным домофоном”», — делится девушка.

Обладателю большого телевизора Константину Глазеру «Умный домофон» помог вычислить виновника ДТП во дворе.

«Ситуация была нестандартная и очень интересная. Этим захотелось поделиться. На приз мы не рассчитывали, просто хотели рассказать, как нас выручил домофон. За два года, что он стоит на нашем подъезде, помогал нам много раз. Это классная, новая техника. Здорово, что время шагает вперед и мы двигаемся с ним в ногу», — говорит Константин.

Конкурс #умныйдомофонпомогает стартовал в августе. К участию в проекте приглашались жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Для этого нужно было описать интересную ситуацию, связанную с гаджетом, дополнив её по возможности скриншотом или видео.

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