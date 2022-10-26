Приехали: Миндор составил рейтинг лучших и худших маршруток и автобусов в Челябинске

Выговор сделали перевозчикам, обслуживающим пять маршрутов. А за работу на еще за шести маршрутах, наоборот, похвалили Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске назвали автобусные маршруты, где обслуживание хуже всего. Перечень «отстающих» по итогам сентября опубликовало подведомственное областному министерству дорожного хозяйства ОГКУ «Организатор перевозок».

В Челябинске некачественным признали обслуживание маршрутов №14 «Новосинеглазово-Железнодорожный вокзал» и №33 «поселок Фатеевка-ПкиО имени Гагарина». Плохо работали в сентябре также копейские автобусы №10 «Автовокзал-Автовокзал» и №16 «Автовокзал-Мира».

На автобус №14 челябинцы неоднократно жаловались в соцсетях.

— Ходит через раз. То утром не уехать, то в обед его по времени нет. Катастрофа, а не автобус стал, — рассказала одна из пассажирок в группе «Новосинеглазово» во ВКонтакте.

— Если автобус приезжает раньше, то водитель уходит гулять по конечной остановке, автобус закрыт, людей запускает в автобус буквально за несколько минут до отправки по времени. Многие разворачиваются и уходят на маршрутки. Водитель говорит: распоряжение начальства, — поделилась еще одна челябинка.

В миндоре также отрицательно оценили межмуниципальную маршрутку №158к, которая перевозит пассажиров между Челябинском и поселком Западный.

Одновременно составили перечень маршруток-«отличниц», работа которых не вызвала в сентябре нареканий. Качественным назвали обслуживание маршрутов №81 «Чистопольская- ПКиО имени Гагарина», №84с «ДК Строителей-сад Надежда», №19 «Лесопарковая-ПКиО имени Гагарина» и №7 «завод имени Колющенко-ЧГРЭС».

Кроме того, похвалили копейские автобусы №19 «Автовокзал-поселок Шахты №44» и №30 «автовокзал-село Калачево».

Напомним, в Челябинске на две недели ограничили движение по улице Яблочкина.

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