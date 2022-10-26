Обвиняют во взятках: отвечавший за снос ларьков в Челябинске чиновник еще два месяца просидит под арестом

Сергея Любимова и его начальника Александра Грезева уволили после служебной проверки, теперь из собираются судить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске не стали выпускать из-под стражи бывшего замдиректора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. Экс-директор пробудет под арестом до 27 декабря. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска. Экс-чиновника обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудник «Городской среды» незаконно брал деньги у владельцев незаконных киосков с февраля 2020 до августа 2021 года. Как уточнили в региональной прокуратуре, бизнесмены заплатили не менее 2 млн рублей, чтобы их ларьки не демонтировали, а также за общее покровительство со стороны бывшего работника МКУ.

Накануне под стражей оставили также бывшего советника мэра Челябинска Петра Конарева. Его обвиняют сразу в девяти эпизодах получения взяток от владельцев нелегальных ларьков. Фигурантом уголовного дела также оказался бывший директор ответственной за снос киосков «Городской среды» Александр Грезев.

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