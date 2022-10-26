«Нет врачей (все уволились!)»: пациенты челябинской больницы не смогли попасть на УЗИ

Вместо долгожданного УЗИ челябинцы читали такое объявление на двери кабинета. Фото: «Пусть Котова знает!»

Врачей нет, все уволились – читать такое объявление на двери кабинета вместо прохождения ультразвукового исследования пришлось пациентам челябинской городской больницы № 8.

– Записалась на УЗДГ, ждала почти два месяца. Решила узнать, в чем дело, почему мне не звонят (они при записи сказали, что пригласят) – вот обрадовали, – поделилась проблемой челябинка в соцсетях.

В больнице трудности в работе признают. Главный врач Наталья Реминец пояснила КП-Челябинск, что по семейным обстоятельствам уволились два специалиста.

– С целью обеспечения доступности медицинской помощи пациенты маршрутизированы в отделение функциональной диагностики стационара для проведения ЭХО КС. Данный вид исследования проводится по адресу Горького, д. 28, в отделении функциональной диагностики, – добавила главврач.

Поиск новых сотрудников уже идет – вакансия размещена на официальном сайте медицинской больницы. Тем временем, объявление, которое запечатлели челябинцы, признали некорректным и сняли с двери кабинета.

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