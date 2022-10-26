Аграрии Челябинской области собрали рекордное количество зерна для производства макарон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области подвели итоги уборочной кампании. Как и прогнозировалось, аграрии собрали рекордные 2 млн 171 тысячу тонн зерна. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

По поручению губернатора Алексея Текслера в этом году в регионе на 3% была увеличена посевная площадь, что также повлияло на урожайность.

В Челябинской области собрано 1 млн 394 тысячи тонн пшеницы. При этом самый большой рост отмечен в выращивании твердых сортов пшеницы, которая используется для производства макарон. Ее аграрии намолотили около 300 тысяч тонн.

Также правительство составило рейтинг самых урожайных районов. Больше всего собрали на северных территориях: в Сосновском, Еткульском и Чебаркульском районах.

Сельхозпредприятиям удалось заготовить с запасом и корма — на полтора года вперед. Тем самым они обезопасили себя от возможной засухи в следующем году.

— Мы лидеры в Уральском федеральном округе по валовому объему производимой продукции и входим в десятку крупнейших производителей России, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Сельское хозяйство в регионе развивается, несмотря на последние засушливые годы. В этом году собрали рекордный урожай зерна, и, уверен, сохраним лидерство в производстве мяса птицы и свинины, яиц, макаронных изделий, круп, подсолнечного масла.

В 2022 году правительство страны и Челябинской области оказало существенную поддержку аграриям. Она направлена на производство и реализацию зерна, проводятся закупки в государственный интервенционный фонд. Весной сельхозтоваропроизводители получили 21 млрд рублей льготных кредитов, размер господдержки составил 1,7 млрд рублей.

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