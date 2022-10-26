Умные вещи каждый месяц получают от южноуральцев «романы» в СМС

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С начала года в Челябинской области на 15% выросло число умных устройств и объем данных, которыми они обмениваются. Южноуральцы стали чаще управлять системами для охраны дома, сигнализациями, интеллектуальными выключателями и розетками, а также дистанционно «командовать» шлагбаумами и воротами.

Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – ежемесячно на терминалы поступает свыше 120 тысяч задач от пользователей. Этого объема данных хватит, например, чтобы четыре раза подряд скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир».

«Жители нашего региона все чаще встраивают умных помощников в свою жизнь. Они активно интересуются комфортным и, при этом, экономным освещением, повышением безопасности квартир и машин. Чаще всего такие тенденции мы наблюдаем в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Озерске и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей», – комментирует Сергей Денисов, директор МегаФона в Челябинской области.

Наличие стабильной связи – важное условие работы умных систем. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение надежного функционирования тысяч устройств. Только с начала года инженеры оператора модернизировали и построили свыше 50 базовых станций в Челябинской области. Помимо столицы региона качество услуг выросло в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших селах и поселках региона.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Челябинской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.

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