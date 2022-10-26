Предприниматели Челябинской области получат гранты до 500 тысяч рублей

Фото: минэкономразвития Челябинской области.

Социальные предприятия и молодые предприниматели могут получить поддержку от министерства экономического развития Челябинской области. В ведомстве начали принимать документы на специальный грант для таких компаний.

— Грант предоставляется при условии софинансирования со стороны предприятия расходов по проекту, — уточнили в минэкономразвития региона. — Размер вложений должен быть не менее 25% от суммы расходов.

Сумма гранта будет зависеть от стоимости проекта в заявке от предпринимателей. Минимум — 100 тысяч рублей, максимум — 500 тысяч рублей. Всего на этот грант направлено 20 млн рублей.

— Мера поддержки оказывается второй год по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. — Грант оказался востребованным, поэтому объем финансирования увеличен в 2 раза.

Заявки принимают с 25 октября по 23 ноября 2022 года в управлении развития малого и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсе социальное предприятие должно официально иметь такой статус, а молодое предприятие должно быть моложе 25 лет.

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