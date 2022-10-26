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НовостиОбщество26 октября 2022 9:34

Желтые лучше поменять: челябинцам советуют проверить медполисы

Жителям Челябинской область посоветовали проверить полисы ОМС
Елена КОЛЧИНА
Если личные данные владельца изменились, полис может оказаться недействительным

Если личные данные владельца изменились, полис может оказаться недействительным

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В региональном министерстве здравоохранения порекомендовали жителям Челябинской области проверить актуальность полисов обязательного медицинского страхования. С таким советом выступили из-за запланированного перехода на цифровые медполисы. В будущем вместо полиса ОМС в больнице или поликлинике можно будет просто показать любое удостоверение личности. Но чтобы система заработала, сейчас уточняют все данные.

Южноуральцы могут проверить, действуют ли их медполисы, четырьмя способами. Во-первых, можно позвонить по номеру страховой компании, который напечатан прямо на полисе. Во-вторых, можно уточнить данные в едином контакт-центре ОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03. Кроме того, полис можно проверить через интернет, на сайте Территориального фонда обязательного медстрахования. А те, у кого есть регистрация на портале госуслуг, могут зайти там в раздел «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации» и получить информацию о своей обязательной медстраховке.

Сейчас жители Челябинской области пользуются медицинскими полисами трех видов. Это старые бумажные бланки желтого цвета, более современные синие бланки, а также полисы в виде компактных пластиковых карт.

Желтые полисы — самые старые, такие не выдают уже более десяти лет. Тем не менее, именно такие полисы у 150 тыс. южноуральцев. Во многих случаях в этих бланках содержатся неверные данные. Например, владелец получил по возрасту новый паспорт или сменил фамилию. По правилам, в таком случае нужно в течение месяца сообщить об изменении личных данных в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Но далеко не все это делают, в результате могут возникнуть трудности при обращении к врачу.

Фото: Минздрав Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

— Медпомощь для граждан бесплатна, оплату за ее оказание осуществляет фонд ОМС. Но если полис гражданина недействующий, то есть содержит неактуальные, ошибочные или устаревшие сведения, то гражданин может столкнуться с отказом в оказании медицинской помощи, — пояснили в минздраве Челябинской области.

В министерстве уточнили, что все три вида полисов (желтые, синие и карты) сейчас действительны. Но в ТФОМС рекомендуют обладателям полисов на желтых бланках планово заменить их новыми.

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