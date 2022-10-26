Желтые лучше поменять: челябинцам советуют проверить медполисы

Если личные данные владельца изменились, полис может оказаться недействительным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В региональном министерстве здравоохранения порекомендовали жителям Челябинской области проверить актуальность полисов обязательного медицинского страхования. С таким советом выступили из-за запланированного перехода на цифровые медполисы. В будущем вместо полиса ОМС в больнице или поликлинике можно будет просто показать любое удостоверение личности. Но чтобы система заработала, сейчас уточняют все данные.

Южноуральцы могут проверить, действуют ли их медполисы, четырьмя способами. Во-первых, можно позвонить по номеру страховой компании, который напечатан прямо на полисе. Во-вторых, можно уточнить данные в едином контакт-центре ОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03. Кроме того, полис можно проверить через интернет, на сайте Территориального фонда обязательного медстрахования. А те, у кого есть регистрация на портале госуслуг, могут зайти там в раздел «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации» и получить информацию о своей обязательной медстраховке.

Сейчас жители Челябинской области пользуются медицинскими полисами трех видов. Это старые бумажные бланки желтого цвета, более современные синие бланки, а также полисы в виде компактных пластиковых карт.

Желтые полисы — самые старые, такие не выдают уже более десяти лет. Тем не менее, именно такие полисы у 150 тыс. южноуральцев. Во многих случаях в этих бланках содержатся неверные данные. Например, владелец получил по возрасту новый паспорт или сменил фамилию. По правилам, в таком случае нужно в течение месяца сообщить об изменении личных данных в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Но далеко не все это делают, в результате могут возникнуть трудности при обращении к врачу.

Фото: Минздрав Челябинской области

— Медпомощь для граждан бесплатна, оплату за ее оказание осуществляет фонд ОМС. Но если полис гражданина недействующий, то есть содержит неактуальные, ошибочные или устаревшие сведения, то гражданин может столкнуться с отказом в оказании медицинской помощи, — пояснили в минздраве Челябинской области.

В министерстве уточнили, что все три вида полисов (желтые, синие и карты) сейчас действительны. Но в ТФОМС рекомендуют обладателям полисов на желтых бланках планово заменить их новыми.

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