Все оттенки золотого, гроздья рябины и первый снег: выбираем лучшее фото осени

Фото: Ксения Лычак, Татьяна Матянина, Ксения Гвоздева
Все оттенки золотого, гроздья рябины, первый снег, — участники фотоконкурса «Осень в кадре» порадовали нас невероятно красивыми фотографиями природы. Показываем вам некоторые из них.
Прием заявок уже завершен, но вы можете поддержать других и помочь нам выбрать лучший снимок. Посмотреть фотографии и поставить лайк можно по ссылке. Голосовать разрешается раз в сутки до 30 октября включительно.
Для голосования нужно нажать на сердечко напротив фамилии
Чтобы помочь понравившемуся снимку выбраться в финал, зовите на помощь всех родственников и друзей. Снимок, ставший лучшим по итогам голосования, будет опубликован на сайте Chel.KP.RU и напечатан в газете «Комсомольская правда».
Голосование продлится до 30 октября
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