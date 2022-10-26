Все оттенки золотого, гроздья рябины и первый снег: выбираем лучшее фото осени

Фото: Ксения Лычак, Татьяна Матянина, Ксения Гвоздева

Все оттенки золотого, гроздья рябины, первый снег, — участники фотоконкурса «Осень в кадре» порадовали нас невероятно красивыми фотографиями природы. Показываем вам некоторые из них.

Прием заявок уже завершен, но вы можете поддержать других и помочь нам выбрать лучший снимок. Посмотреть фотографии и поставить лайк можно по ссылке. Голосовать разрешается раз в сутки до 30 октября включительно.

Для голосования нужно нажать на сердечко напротив фамилии

Чтобы помочь понравившемуся снимку выбраться в финал, зовите на помощь всех родственников и друзей. Снимок, ставший лучшим по итогам голосования, будет опубликован на сайте Chel.KP.RU и напечатан в газете «Комсомольская правда».

Голосование продлится до 30 октября

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