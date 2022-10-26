«И где тут сухо?»: челябинцы сняли видео из затопленного по колено подвала после отчета управляйки об откачке зловоний

Труба сломана – стоки идут прямиком в подвал. Фото: Алексей Удоев

Канализационных стоков по колено. На стенах комары и сырость. Подвал двухэтажки на Котина, 36 все никак не просыхает. Вооружившись сапогами и фонариками, жители дома показали проблему наглядно – накануне вечером они сняли видео для КП-Челябинск. И теперь переживают: вот-вот ударит минус, и все замерзнет.

Это результат повторного потопа, колодцы за несколько дней переполнились вновь, объясняют КП-Челябинск в управляющей компании:

– Колодцы снова встали. Сегодня заявку передали в МУП «ПОВВ». Они работают круглосуточно, в течение суток приедут, скорее всего. Причина затопления не понятна.

Ранее мы писали как жильцы этого дома 3 дня добивались откачки стоков из квартир – настолько сильно их топило. Однако подвал так и остался мокрым, заверяли челябинцы. В этот понедельник им пришел ответ из городской администрации, где говорится, что все в порядке:

– Представителями управляющей организацией ООО УК «Челябинск» проведено обследование подвального помещения. Причиной подтопления подвального помещения и запаха в подъездах являлся засор канализационных колодцев. В настоящее время колодцы прочищены. В подвальном помещении присутствует остаточная влажность, подвал находится на просушке, после чего будут выполнены работы по санитарной обработке с применением дезинфицирующих средств.

С результатом обследования УК жители не согласились и провели свое – спустились в подвал и все засняли. На кадрах видно, что стоки из канализационной трубы идут прямиком в подвал.

— И где тут сухо? Где коммуникации у нас? – раздаются эхом вопросы жильцов в темном подвале.

Осушить его они пытаются уже почти два месяца. Будет ли этот потоп последним или жителям готовиться к новым – в УК также сказать не могут.

Еще в понедельник, 24 октября, мы направляли официальный запрос в МУП ПОВВ, но пока ответа не последовало.

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