С велодорожками и зеленью: в Челябинске заканчивают благоустройство новой пешеходной зоны

Фото: администрация Челябинска

На северо-западе Челябинска заканчивают благоустраивать новую пешеходную зону. Место для отдыха создали на 450-метровом участке улицы 40-летия Победы между Университетской набережной и улицей Братьев Кашириных.

На территории уже появились тротуары, дорожки для катания на велосипеде, спортивные зоны и фонари со светодиодными лампами. Посадили туи, шаровидные ивы, липы, ели, а также кусты можжевельника и кизильника.

Рабочие также подготовили детские площадки с прорезиненным, защищающим от травм при падении покрытием. Правда, покрытие пока не дополняют игровые конструкции.

— Произошла небольшая задержка с поставкой детских игровых малых форм, — призналась мэр Челябинска Наталья Котова. — Взамен импортных будут заказаны российские.

Жители района настояли на том, чтобы в новой зоне отдыха не было сквозного проезда, поэтому подъездные дороги к ближайшим многоэтажкам проложили в обход пространства для прогулок.

Напомним, благоустроить участок улицы 40-летия Победы обещали с 2018 года. Тогда между жилыми домами планировали открыть аллею памяти участникам военных действий.

Между тем челябинцы остались недовольны новым тротуаром, построенным в микрорайоне «Академ Риверсайд». Дорога к школе, по словам горожан, оказалась неудобной.

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