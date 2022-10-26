На четырех перекрестках в Челябинске временно отключат светофоры

Светофоры должны включить к вечеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

На четырех крупных перекрестках в Челябинске в четверг, 27 октября, временно отключат светофоры. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

На пересечении проспекта Победы с ул. Молдавской светофоры не будут работать с 8:00 до 17:00. Кроме того, отключения планируются на перекрестке ул. Горького и Бажова с 9:00 и до окончания работ.

На пересечении ул. Гагарина с Копейским Шоссе светофоры отключат с 13:30. Автоматическое регулирование движения возобновится после окончания работ.

Также с 9:00 светофоры отключат на пересечении проспекта Победы с ул. Чайковского. Обещают их включить после окончания работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru