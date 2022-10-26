В Челябинске пациент медклиники для бездомных подарил медсестрам белые розы

Фото: Другая медицина / Vk.com

Пациент челябинской медклиники для бездомных решил сделать приятное медсестрам, которые лечат его после обморожения ног. Мужчина пришел на перевязку с белыми розами и вручил их девушкам. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Сотрудники медклиники «Другая медицина» знают пациента очень давно и по-простому называют дядей Мишей. Мужчина начал ходить на перевязки после того, как обморозил ноги. Поначалу раны у дяди Миши не заживали, но он не стал пускать все на самотек и продолжал лечиться. И в последнее пациент идет на поправку.

— Сейчас он находится в длительном процессе заживления послеоперационных ран. Еженедельно он приходит к нам на перевязки и получает необходимую помощь. Динамика заживления положительная, что несомненно радует! – отметили в клинике «Другая медицина».

Напомним, в июле клиника «Другая медицина» получила два губернаторских гранта для некоммерческих организаций, а также президентские гранты. На областные и федеральные средства работают стоматологический кабинет и кабинет паллиативной помощи, закуплено оборудование и мебель.

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