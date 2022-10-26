В Магнитогорске 80-летняя пенсионерка отдала курьеру мошенников свои сбережения

Полицейские задержали курьера и возбудили уголовное дело о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске телефонные мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку. Женщина передала их курьеру 200 тысяч рублей, чтобы замять ДТП, в котором якобы оказался ее родственник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерка обратилась за помощью к полицейским. Она описала приметы курьера, которому передала деньги. Полицейские начали розыск подозреваемого и вскоре задержали его.

Злоумышленником оказался безработный и ранее судимый 26-летний житель Новосибирска. На допросе он рассказал, что полученные деньги переводил на счет мошенников, а вознаграждение за услуги курьера тратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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