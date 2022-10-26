Под Челябинском загорелся нежилой дом

Фото: Любимый Златоуст / ВКонтакте
В Златоусте загорелся частный дом. Как рассказали в региональном МЧС, сейчас экстренные службы занимаются локализацией пожара.
— Горит жилой дом на двух хозяев 10 на 15 метров на улице Кедровой. По предварительным данным, нежилой, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, пострадавших от возгорания нет. Причины пожара пока неизвестны.
Ранее на территории Челябинского металлургического комбината загорелся пристрой к зданию цеха подготовки шихты. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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