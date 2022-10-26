«Трактор» с минимальным счетом в гостях выиграл у ХК «Сочи»

«Трактор» в гостях перериграл ХК «Сочи» — 4:3. Фото: ХК «Трактор»

После того, как в Москве ЦСКА «дал по носу» черно-белым — 5:2, «Трактор» постарался взять очки в гостях у безоговорочного аутсайдера КХЛ ХК «Сочи». Правда, и сами челябинцы сейчас внизу турнирной таблицы чемпионата лиги.

Сегодня, 26 октября «Трактор» сыграл в гостях с «Сочи». К концу второго периода счет на табло был ничейный. На три гола «Трактора» (Шабанов, Бывальцев, Пулккинен) сочинцы также ответили двумя шайбами.

Все решилось во втором периоде, в котором шайба челябинца Сергея Шумакова на 51-й минуте оказалась для «Трактора» победной — 4:3.

Уже 28 октября в Магнитогорске «Трактор» сыграет с «Металлургом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru