В Челябинске стали гораздо реже нападать на скорые помощи

Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области

За три года в Челябинске более чем в шесть раз сократилось количество нападений на скорые помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.

— Так, по итогам 2020 года было зарегистрировано 52 вызова представителей ведомства, в 2021 году эта цифра составила 34 выезда, а по состоянию на конец октября 2022 — всего 8, — объяснили в ведомстве.

Кстати, именно из-за участившихся нападений в 2020 году, все машины скорой оснастили тревожной кнопкой. При этом, отправить сигнал о помощи может не только водитель, но и другие сотрудники бригады.

Ранее в Челябинской области прекратили работу специализированные поликлиники, которые принимали пациентов с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, причиной такого решения стало снижение уровня заболеваемости.

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