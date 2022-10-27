В Челябинской области продолжаются резкие перепады температур

Из-за перепадов могут быть заморозки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области уже неделю продолжаются резкие перепады температур. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.
— С 27 по 29 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При этом 29 октября также ожидается небольшие осадки в виде мокрого снега, — указано в прогнозе.
В среднем, дневная температура будет держаться в районе +5 градусов, в то время как по ночам столбики термометров будут опускаться до −7 градусов.
Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru