В Челябинской области продолжаются резкие перепады температур

Из-за перепадов могут быть заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области уже неделю продолжаются резкие перепады температур. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

— С 27 по 29 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При этом 29 октября также ожидается небольшие осадки в виде мокрого снега, — указано в прогнозе.

В среднем, дневная температура будет держаться в районе +5 градусов, в то время как по ночам столбики термометров будут опускаться до −7 градусов.

Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.

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