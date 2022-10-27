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НовостиОбщество27 октября 2022 2:07

В закрытом челябинском городе сняли ограничения по коронавирусу

Причина — снижение уровня заболеваемости
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ограничение казалось вакцинированных сотрудников

Ограничение казалось вакцинированных сотрудников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудников мэрии Снежинска, которые не закончили вакцинацию от коронавируса, допустят к работе. Об этом рассказал мэр города Андрей Пульников.

С сегодняшнего дня отменил ограничение по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Эпидситуация сохраняется неблагополучной, с тенденцией к улучшению, — пишет Пульников в своих соцсетях.

Напомним, что ранее в Челябинской области прекратили работу специализированные поликлиники, которые принимали пациентов с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Это произошло из-за снижения уровня заболеваемости.

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