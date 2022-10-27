Просто взяли автобусы и стали возить пассажиров: в Челябинске обнаружили нелегальные маршрутки

За маршрутки выдавали фургоны и автобусы малого класса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске всего за день обнаружили восемь автобусов, нелегально перевозивших пассажиров. Проверку общественного транспорта 26 октября устроили ОГКУ «Организатор перевозок», ГИБДД и областной отдел Госавтонадзора. Нарушителей искали на муниципальном маршруте №86 «Мехколонна-поселок Шершни».

Как рассказали в «Организаторе перевозок», среди восьми автобусов, притворявшихся маршрутными, три ПАЗа, два фургона Peugeot Boxer, два Citroen и один микроавтобус Fiat Ducato. Все машины принадлежали одному перевозчику, и ни у одного не было обязательной для работы карты маршрута регулярных перевозок.

В отношении владельца автобусов возбудили административные дела о работе без карты маршрута и бизнес в сфере перевозок с нарушением предусмотренных лицензией условий. Предприятию грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Проверки маршруток в Челябинске собираются продолжить.

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