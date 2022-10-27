В Челябинской области мобилизованным выплатят дополнительно по 50 тысяч рублей

Новая выплата не отменить ранее обещанное пособие на детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области собираются назначить новую единовременную выплату для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, каждому призванному после объявления частичной мобилизации выдадут по 50 тыс. рублей. Дополнительная мера поддержки будет касаться и добровольцев.

Пока что решение о выплатах окончательно не принято. Рассмотреть его предстоит областному Законодательному собранию 27 октября.

В дополнение к новой единовременной выплате планируют обеспечить несовершеннолетних детей мобилизованных бесплатным проездом в муниципальном общественном транспорте и бесплатными же путевками в оздоровительные лагеря.

— Новые меры поддержки вводятся в дополнение к ранее принятым. Все прежние решения, в том числе выплата в 20 тыс. рублей на каждого ребенка из семей мобилизованных, продолжают действовать, — уточнил Алексей Текслер.

Напомним, заявления на выплаты по 20 тыс. рублей в Челябинской области уже принимают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru