«Не сделав тротуар, вскрыли проезжую часть»: челябинском поселке перерыли единственную дорогу к детскому саду

Ни пройти ни проехать – тротуар и дорогу у детсада ремонтируют одновременно. Фото: Ольга Евдокимова

Перерыто все – и дорога, и тротуар. «И как безопасно в таких условиях водить и забирать детей?» – вопрошают с опасением жители поселка Шагол. Единственная дорога к детскому саду № 14 сейчас на ремонте. И его никак не обойти, пишет Ольга в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Пусть Котова знает!»:

– Сначала перерыли единственный тротуар, который вел к детсаду, родители с детьми, чтоб не ломать ноги, шли по проезжей части. Не сделав тротуар, 26.10 вскрыли проезжую часть дороги. Это единственная дорога из ЧВВАКУША к детскому саду!

Трудности – временные. И неизбежные. Их придется потерпеть, ведь иначе никак. Благо ждать осталось недолго, пояснили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска:

– До конца октября подрядчик должен завершить работы. По контракту идет одновременный ремонт проезжей части и тротуаров. Частями это делать невозможно, есть определенный технический процесс. Тротуар – непосредственная часть дороги. Сейчас работы идут на двух участках – на улице Бурденюка (от КПП до ул. Ирбитская 2-я) и на улице Героя России Молодова (от дома №1 до 11 городка).

На плачевное состояние этих улиц поступало очень много жалоб, их взяли на баланс в прошлом году и в срочном порядке приняли решение о ремонте, добавили в администрации. Работы на указанных участках идут чуть больше месяца – с 21 сентября. На следующий год ремонт продолжат – обновят остальные участки.

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