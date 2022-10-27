На экотропе «Кошкуль» в Челябинской области появилась улитка

Фото: cheltravel/t.me

В Челябинской области на экотропе «Кошкуль» появилась новая фотозона — арт-объект в виде улитки. Она поселилась на территории одноименного санатория. Вход туда открыт для всех желающих. Кстати, сделать снимок можно даже вечером — улитка подсвечивается.

Экотропа «Кошкуль» длиной 7,5 км начинается в центре Миасса, проходит через парк «Сказки Пушкина», Лысую гору, золотые шахты, живописные леса и заканчивается на берегу озера Кошкуль.

— Маршрут пополняется инфраструктурными объектами. Недавно здесь установили скамейки, таблички-указатели и оригинальную фотозону. Также для удобства туристов на маршруте сейчас обновляют маркировку, готовится к выходу аудиогид по экотропе, — сообщает официальный туристический портал Челябинской области.

Отметим, что это не единственный арт-объект, появившийся в местах отдыха за последнее время. Так, в кемпинге «Поляна» на озере Увильды сделали надводные качели. А в Ленинском районе Челябинска появился гигантский знак бесконечности. На Аркаиме установили арт-объект «Созерцатель». Это современная интерпретация археологической находки, статуэтки «Человек, смотрящий в небо».

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