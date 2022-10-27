Палаты будут разных цветов: в Саткинском районе ремонтируют помещения больниц и поликлиники

Фото: минздрав Челябинской области

В Саткинском районе Челябинской области ремонтируют одновременно три здания медучреждений.

В поликлинике №1 к сегодняшнему дню успели разобрать коммуникации и сняли старую облицовку стен. Сейчас штукатурят крыльцо. Затем нужно будет заново смонтировать электросеть. Но чтобы начать эту работу, необходимо заключение государственной экспертизы. Документы пока ждут.

Косметический ремонт идет также в терапевтическом корпусе. В ближайшие два месяца там планируют заменить кафельную плитку, уложить новый линолеум, закончить отделку палат и врачебных помещений, а также установить новые светильники и аппаратуру.

В главном корпусе бакальской больницы уже починили крышу, вставили новые окна и обновили фасад. В здании также заново провели отопление и электричество, отремонтировали входные группы, а в палатах постелили новый линолеум.

— Для оформления помещений каждого учреждения выбрана своя цветовая гамма, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области. — Например, палаты в терапии красят в нежный персиково-розовый цвет.

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